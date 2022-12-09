Верховна Рада до кінця року може ухвалити закон, який дозволить бізнесу зберігати до 2 т пального без потреби отримувати ліцензію.

Про це в інтервʼю Forbes розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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«Бізнес зможе зберігати до 2 т пального без необхідності отримувати ліцензію або інші дозвільні документи», — каже Гетманцев. З його слів, для того, щоб зберігати понад 2 т пального, компанії потрібно буде подати декларацію у податкову. Ці норми не стосуються АЗС, гуртовиків і нафтопереробних заводів.

«Зміни впроваджуються на час дії воєнного стану. Закон розраховують ухвалити до кінця цього року», — каже очільник фінансового комітету.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством, підприємці можуть зберігати пальне в каністрах до 5 л. Для зберігання більшого обсягу потрібна ліцензія на зберігання пального. Інакше бізнесу загрожує 500 тис. грн штрафу.