Верховная Рада до конца года может принять закон, позволяющий бизнесу хранить до 2 т горючего без необходимости получать лицензию.

Об этом в интервью Forbes рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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"Бизнес сможет хранить до 2 т горючего без необходимости получать лицензию или другие разрешительные документы", - говорит Гетманцев. По его словам, для того чтобы хранить более 2 т горючего, компании нужно будет подать декларацию в налоговую. Эти нормы не касаются АЗС, оптовиков и нефтеперерабатывающих заводов.

«Изменения вводятся на время действия военного положения. Закон рассчитывают принять до конца этого года», — говорит глава финансового комитета.

Отметим, согласно действующему законодательству, предприниматели могут хранить горючее в канистрах до 5 л. Для хранения большего объема требуется лицензия на хранение горючего. В противном случае бизнесу грозит 500 тыс. грн штрафа.