BlaBlaCar пропонує користувачам добровільно завантажувати данні своїх документів. Окрім того, сервісний збір користувачі змушені будуть платити ще до поїздки.

BlaBlaCar запустив функцію верифікації профілів користувачів за документами. Також сервіс поступово розгортає нову систему онлайн-бронювання, запуск якої був призупинений на початку 2022. Про це йдеться в релізі компанії.

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Функція верифікації за документами, яку BlaBlaCar уже впровадив у Франції й Іспанії, поки що буде добровільною та доступною всім користувачам сервісу.

Як це працює. Щоб підтвердити документ, потрібно:

Перейти в розділ "Профіль" > "Про себе"

Обрати "Підтвердити особу"

Ввести ім’я та прізвище, як зазначено в закордонному паспорті або в ID картці, та натиснути "Продовжити".

Обрати та завантажити якісне й чітке фото закордонного паспорта або внутрішнього паспорта громадянина України (тільки у формі ID-картки)

Підтвердити посвідчення особи.

Як тільки номер телефону, email та документи будуть підтверджені, у профілі з’явиться блакитний значок "Посвідчення особи підтверджено". Так під час подорожі користувач знатиме, що пасажири та водії погодились надати свої документи компанії.

Дані документів у компанії обіцяють залишити повністю конфіденційними та зберігати в зашифрованому форматі.

"Документи не будуть видимі для інших користувачів, які переглядають профіль на BlaBlaCar. Вони бачитимуть лише позначку „Посвідчення особи підтверджено“, яка зображається у профілі", — обіцяють в повідомленні компанії. Водночас можна припустити що на запит правоохоронних органів компанія змушена буде реагувати та повідомляти усі відомі їй данні.

BlaBlaCar також запускає нову систему онлайн-бронювання, у межах якої пасажири будуть сплачувати сервісний збір.

"Сервісний збір оплачують онлайн тільки пасажири під час бронювання поїздки. Пасажир, як і раніше, сплатить суму, яку вказав водій, готівкою після поїздки. Якщо поїздка не підтвердиться або її скасує водій, то сервіс поверне сервісний збір пасажиру. На першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі", — кажуть у компанії.

Під час використання BlaBlaCar уперше сервісний збір не стягуватиметься, але користувачі будуть проінформовані про зміни.

Плата за послуги сервісу за поїздки на територіях із нестабільною безпековою ситуацією (Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Донецька та Луганська області) не стягуватиметься.