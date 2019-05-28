Один з двох звинувачених у вбивстві – Дмитро Голуб, решту свого життя проведе за ґратами.

Три роки знадобилось суду для розгляду справи про вбивство Тараса Познякова. Сьогодні, 28 травня, Києво-Святошинський районний суд Київської області оголосив вирок по справі Дмитра Голуба, призначивши йому максимальну мірку покарання.

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Як повідомляє УНН, Дмитру Голубу, звинуваченому у вбивстві водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Поплічник вбивці – росіянин Луан Лука Кінгісепп був убитий вибухом, начебто в результаті необережного поводження з вибухівкою, в березні цього року. Увесь цей час він перебував у міжнародному розшуку, а переховувався у Києві.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року зник Тарас Позняков, який вирушив зі Львова до Києва на своєму автомобілі та взях з собою двох попутників, що вийшли на нього через сервіс BlaBlaCar. Пізніше поліція знайшла його автомобіль зі слідами пострілів з вогнепальної зброї та слідами крові.



Фото: Луан Лука Кінгісепп / UAportal

У квітні 2016 року правоохоронці встановили двох підозрюваних осіб, причетних до вбивства Тараса Познякова. Ними виявились 36-річний Дмитро Голуб з Чернівців, та 25-річний громадянин Росії Луан Лука Кінгісепп.



Фото: Тарас Позняков / UAportal

В серпні 2016 року поліції вдалось затримати Дмитра Голуба у Хмельницькій області. Другий злочинець був оголошений у міжнародний розшук і переховувався до березня нинішнього року.

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