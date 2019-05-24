Роботи зі спорудження моста розпочато ще у 1993 році і вони тривають до сих пір. Обіцяють, що після добудови Подільсько-Воскресенський міст стане найбільшим арочним мостом в Європі.

Як повідомляється на сторінці Київського Міського Голови Віталія Кличка, на мосту буде облаштовано 6 смуг для автомобільного руху і 2 залізничні колії.

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На даний момент, роботи на Подільсько-Воскресенському мосту ще тривають. Скоро приберуть тимчасові опори, і можна буде вже побачити міст без рожевих кайданів. Це буде найбільший арочний міст в Європі і самий витривалий по навантаженнях, - сказав Кличко.

За словами градоначальника Києва, на будівництво моста було вже витрачено близько 5 млрд грн бюджетних коштів, але для завершення потрібно ще 7 млрд грн.

Нагадаємо, раніше в КМДА пообіцяли відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський до кінця 2020 року.