Работы по сооружению моста начаты еще в 1993 году и они продолжаются до сих пор. Обещают, что после достройки Подольско-Воскресенский мост станет самым большим арочным мостом в Европе.

Как сообщается на странице Киевского Городского Головы Виталия Кличко, на мосту будут обустроены 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути.

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“На данный момент, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются. Скоро уберут временные опоры, и можно будет уже увидеть мост без розовых оков. Это будет самый большой арочный мост в Европе и самый выносливый по нагрузкам”, – сказал Кличко.

По словам градоначальника Киева, на строительство моста было уже потрачено около 5 млрд грн бюджетных средств, но для завершения нужно еще 7 млрд грн.

Напомним, ранее в КГГА пообещали открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский до конца 2020 года.