Один из двух обвиняемых в убийстве – Дмитрий Голуб, остаток жизни проведет за решеткой.

Три года понадобилось суду для рассмотрения дела об убийстве Тараса Позняков. Сегодня, 28 мая, Киево-Святошинский районный суд Киевской области вынес приговор по делу Дмитрия Голуба, назначив ему максимальную мерку наказания.

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Как сообщает УНН, Дмитрию Голубую, обвиняемому в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подельник убийцы – россиянинсЛуан Лука Кингисепп был убит взрывом, будто бы в результате неосторожного обращения с взрывчаткой, в марте этого года. Все это время он находился в международном розыске, а скрывался в Киеве.



Фото: Дмитрий Голуб приговорен к пожизненному заключению / 112.ua

Напомним, 4 апреля 2016 года пропал Тарас Позняков, который отправился из Львова в Киев на своем автомобиле и взях с собой двух попутчиков, вышедших на него через сервис BlaBlaCar. Позже полиция нашла его автомобиль со следами выстрелов из огнестрельного оружия и следами крови.



Фото: Луан Лука Кингисепп / UAportal

В апреле 2016 года правоохранители установили двух подозреваемых, причастных к убийству Тараса Познякова. Ими оказались 36-летний Дмитрий Голуб из Черновцов, и 25-летний гражданин России Луан Лука Кингисепп.



Фото: Тарас Позняков / UAportal

В августе 2016 года полиции удалось задержать Дмитрия Голуба в Хмельницкой области. Второй преступник был объявлен в международный розыск и скрывался до марта нынешнего года.

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