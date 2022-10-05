BlaBlaCar предлагает пользователям добровольно загружать данные своих документов. Кроме того, сервисный сбор пользователи будут вынуждены платить еще до поездки.

BlaBlaCar запустил функцию верификации профилей пользователей по документам. Также сервис постепенно разворачивает новую систему онлайн-бронирования, запуск которой был приостановлен в начале 2022 года. Об этом говорится в релизе компании.

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Функция верификации по документам, которую BlaBlaCar уже внедрил во Франции и Испании, пока будет добровольной и доступной всем пользователям сервиса.

Как это работает? Чтобы подтвердить документ, нужно:

Перейти в раздел "Профиль" > "О себе"

Выбрать "Подтвердить личность"

Ввести имя и фамилию, как указано в загранпаспорте или в ID карточке, и нажать "Продолжить".

Выбрать и скачать качественное и четкое фото загранпаспорта или внутреннего паспорта гражданина Украины (только в форме ID-карты)

Подтвердить удостоверение личности.

Как только номер телефона, email и документы будут подтверждены, в профиле появится голубой значок "Удостоверение личности подтверждено". Так, во время путешествия пользователь будет знать, что пассажиры и водители согласились предоставить свои документы компании.

Данные документов компании обещают оставить полностью конфиденциальными и хранить в зашифрованном формате.

"Документы не будут видны другим пользователям, которые просматривают профиль на BlaBlaCar. Они будут видеть лишь отметку "Удостоверение личности подтверждено", которая изображается в профиле", – обещают в сообщении компании. В то же время можно предположить, что на запрос правоохранительных органов компания вынуждена будет реагировать и сообщать все известные ей данные.

BlaBlaCar также запускает новую систему онлайн-бронирования, в рамках которой пассажиры будут платить сервисный сбор.

"Сервисный сбор оплачивают онлайн только пассажиры во время бронирования поездки. Пассажир по-прежнему оплатит сумму, указанную водителем, наличными после поездки. Если поездка не подтвердится или ее отменит водитель, то сервис вернет сервисный сбор пассажиру. На первом этапе новая система онлайн-бронирований будет работать только на маршрутах более 700 км, а в течение следующих нескольких месяцев она будет внедрена для всех карпулинговых поездок на платформе", – говорят в компании.

При использовании BlaBlaCar впервые сервисный сбор не будет взиматься, но пользователи будут проинформированы об изменениях.

Плата за услуги сервиса за поездки на территориях с нестабильной ситуацией безопасности (Харьковская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Донецкая и Луганская области) не будет взиматься.