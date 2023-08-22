Американський блогер спалив Ferrari за 500 тисяч доларів — глядачі вважають, що це постанова.

Блогер зі США WhistlinDiesel втратив автомобіль Ferrari F8 Tributo вартістю $500 тис. через пожежу під час одного з експериментів. В останньому ролику контент-мейкер розповів, що саме сталося.

Читайте також: Повністю знищений пожежею Ferrari продали за 2 мільйони доларів

WhistlinDiesel та його друзі поїхали протестувати Ferrari на кукурудзяному полі. Урожай на ньому вже був зібраний, але було досить багато сухих залишків рослин. Інтенсивна їзда на суперкарі призвела до того, що передні повітрозабірники повністю забилися. Крім того, сухе листя зіткнулося з гарячими гальмівними дисками. Декілька коліс почали димитися ще в русі, а після зупинки загорілися й інші. Незабаром пожежа перекинулася на автомобіль знімальної групи, що стояв поруч, де були всі речі блогера і його помічників.

WhistlinDiesel запевняє, що, хоч він і любить ламати та руйнувати речі у своїх роликах, спалювати Ferrari, орендовану машину і всі речі в ній у його плани не входило. За його словами, пожежа справді сталася випадково. Контент-мейкер зазначив, що все сталося буквально протягом п'яти хвилин. Він також розповів, що купив собі нову машину за $400 тис. замість спаленої F8 Tributo.