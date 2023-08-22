Американский блоггер сжег Ferrari за 500 тысяч долларов – зрители считают, что это постановление.

Блогер из США WhistlinDiesel потерял автомобиль Ferrari F8 Tributo стоимостью $500 тыс. из-за пожара во время одного из экспериментов. В последнем ролике контент-мейкер рассказал, что именно произошло.

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WhistlinDiesel и его друзья поехали протестовать Ferrari на кукурузном поле. Урожай на нем уже был собран, но было достаточно много сухих остатков растений. Интенсивная езда на суперкаре привела к тому, что передние воздухозаборники полностью забились. Кроме того, сухие листья столкнулись с горячими тормозными дисками. Несколько колес начали дымиться еще в движении, а после остановки загорелись и другие. Вскоре пожар перекинулся на стоящий рядом автомобиль съемочной группы, где были все вещи блоггера и его помощников.

WhistlinDiesel уверяет, что, хоть он и любит ломать и разрушать вещи в своих роликах, сжигать Ferrari, съемную машину и все вещи в ней в его планы не входило. По его словам, пожар действительно произошел случайно. Контент-мейкер отметил, что все произошло буквально в течение пяти минут. Он также рассказал, что купил себе новую машину за $400 тыс. вместо сожженной F8 Tributo.