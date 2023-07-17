Всі покоління суперседана BMW M5 звели в гонці прямою. Відразу шість автомобілів культової моделі опинилися в одному заїзді.

Якщо і існує по-справжньому знаковий потужний преміальний седан, це BMW M5. Модель з 1984 року змінила шість поколінь, кожне з яких незмінно еволюціонувало та виводило і автомобілі загалом, і машини BMW зокрема на новий рівень технічного та технологічного розвитку. Автори каналу Carwow вирішили звести в очній гонці всі шість генерацій BMW M5, щоб продемонструвати пройдену моделлю еволюцію.

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Седан E28 важить 1430 кілограмів та оснащується атмосферним 3,5-літровим двигуном потужністю 286 сил та 340 Нм, який поєднується з 5-ступінчастою механічною коробкою передач та заднім приводом. Модель покоління E34 має вже 3,8-літровий двигун на 340 сил і 400 Нм, з аналогічною «механікою» і таким же типом приводу, але при масі 1650 кілограмів.

Більш сучасна E39 отримала вже 5,0-літровий атмосферний мотор V8 на 400 сил і 500 Нм при масі 1695 кілограмів, який поєднується з 6-ступінчастою «механікою» та заднім приводом. Покоління E60, яке важить 1755 кілограмів, ознаменувало перехід до шаленого атмосферного 5,0-літрового V10 потужністю 507 сил і тягою 520 Нм у поєднанні з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач і тим же заднім приводом.

Седан F10 при масі 1870 кілограмів має 4,4-літровий бензиновий турбомотор V8, що видає 560 кінських сил і 680 Нм, який поєднується з 7-ступінчастим "роботом" та заднім приводом. А ось новий F90 має той же агрегат, але з віддачею вже 625 кінських сил і 750 Нм, і важить 1865 кілограмів. Не в останню чергу через те, що цей автомобіль вперше в історії BMW M5 отримав повний привід.