BMW M5 нового покоління виглядає агресивно на рендерингу на основі останніх шпигунських знімків.

BMW M5 наступного покоління все ще знаходиться на стадії розробки, оскільки на останніх шпигунських знімках, зроблених кілька днів тому, все ще видно сильно закамуфльований седан, який їздить по Нюрбургрингу.

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Однак це не завадило відомому дизайнеру автомобілів в Інтернеті X-Tomi уявити, як може виглядати наступна ітерація потужного седана BMW, черпаючи натхнення з зображень, які ми опублікували наприкінці тижня.

З елементами стилю, запозиченими у X5 M і X6 M, рендеринг X-Tomi показує яскраво-червоний M5 на фірмових чорних колесах M і X-подібну передню частину, яка включає чорну решітку радіатора з червоним контуром.

Капот виглядає дуже схожим на той, що використовується на купе M4, а датчик для радіолокаційного круїз-контролю розташований у нижній частині переднього бампера, що є набагато кращим розташуванням, ніж в подвійній решітку радіатора.

Передні крила також ширші, ніж на звичайній 5-й серії, чого й слід було очікувати, враховуючи, що M5, безумовно, матиме ширші колеса, а також потужніші гальма.

Оскільки це рендеринг фанатів, деякі невідомі залишаються. Наприклад, силовий агрегат, який мотивуватиме BMW M5 сьомого покоління. На цей час потужний баварський седан оснащений 4,4-літровим твін-турбо V8, який видає 617 кінських сил в комплектації Competition.

Ходять чутки, що наступне покоління M5 використовуватиме гібридну установку позашляховика XM, тобто твін-турбо V8 і один електродвигун, які створять сукупну потужність 644 к.с. у базовому варіанті та 738 к.с. в найпотужнішій версії.

Ця інформація не була підтверджена, але ми майже впевнені, що BMW спробує зробити ще один M5 нинішнього покоління, а також електричний i5 M60, який оснащений подвійним двигуном, що забезпечує 590 к.с.