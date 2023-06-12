BMW M5 нового поколения выглядит агрессивно на рендеринге на основе последних шпионских снимков.

BMW M5 следующего поколения все еще находится на стадии разработки, поскольку на последних шпионских снимках, сделанных несколько дней назад, все еще виден сильно закамуфлированный седан, ездящий по Нюрбургрингу.

Читайте также: Появились шпионские фото нового поколения BMW M5

Однако это не помешало известному дизайнеру автомобилей в Интернете X-Tomi представить, как может выглядеть следующая итерация мощного седана BMW, черпая вдохновение из изображений, которые мы опубликовали, когда рабочая неделя близилась к концу.

С элементами стиля, заимствованными у X5 M и X6 M, рендеринг X-Tomi показывает алый M5 на фирменных черных колесах M и X-образную переднюю часть, включающую черную решетку радиатора с красным контуром.

Капот выглядит очень похожим на используемый на купе M4, а датчик для радиолокационного круиз-контроля расположен в нижней части переднего бампера, что является гораздо лучшим расположением, чем BMW, который использовался на обычной 5-й серии, где была попытка интегрировать его в двойную решетку радиатора.

Передние крылья также шире, чем на обычной 5-й серии, чего и следовало ожидать, учитывая, что M5, безусловно, будет иметь более широкие колеса, а также более мощные тормоза.

Поскольку это рендеринг фанатов, некоторые неизвестные остаются, например, силовой агрегат, мотивирующий BMW M5 седьмого поколения. На данный момент мощный баварский седан оснащен 4,4-литровым твином-турбо V8, который выдает 617 лошадиных сил в комплектации Competition.

Ходят слухи, что следующее поколение M5 будет использовать гибридную установку внедорожника XM, т.е. твин-турбо V8 и один электродвигатель, которые создадут совокупную мощность 644 л.с. в базовом варианте и 738 л. в мощнейшей версии.

Эта информация не была подтверждена, но мы почти уверены, что BMW попытается сделать еще один M5 нынешнего поколения, а также электрический i5 M60, оснащенный двойным двигателем, обеспечивающим 590 л.с.