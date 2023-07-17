Все поколения суперседана BMW M5 сравнили в гонке прямой. Сразу шесть автомобилей культовой модели очутились в одном заезде.

Если существует по-настоящему знаковый мощный премиальный седан, это BMW M5. Модель с 1984 года сменила шесть поколений, каждое из которых постоянно эволюционировало и выводило и автомобили в целом, и машины BMW в частности на новый уровень технического и технологического развития. Авторы канала Carwow решили построить в очной гонке все шесть генераций BMW M5, чтобы продемонстрировать пройденную моделью эволюцию.

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Седан E28 весит 1430 килограммов и оснащается атмосферным 3,5-литровым двигателем мощностью 286 сил и 340 Нм, сочетающимся с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Модель поколения E34 имеет уже 3,8-литровый двигатель на 340 сил и 400 Нм с аналогичной «механикой» и таким же типом привода, но при массе 1650 килограммов.

Более современная E39 получила уже 5,0-литровый атмосферный мотор V8 на 400 сил и 500 Нм при массе 1695 килограммов, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Поколение E60, весящее 1755 килограммов, ознаменовало переход к безумному атмосферному 5,0-литровому V10 мощностью 507 сил и тягой 520 Нм в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и тем же задним приводом.

Седан F10 при массе 1870 килограммов имеет 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8, выдающий 560 лошадиных сил и 680 Нм, сочетающийся с 7-ступенчатым "роботом" и задним приводом. А вот новый F90 имеет тот же агрегат, но с отдачей уже 625 лошадиных сил и 750 Нм и весит 1865 килограммов. Не в последнюю очередь из-за того, что этот автомобиль впервые в истории BMW M5 получил полный повод.