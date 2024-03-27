Компанія BMW випускає модель 3 Series сьомого покоління з 2018 року й мала б вже готувати нову генерацію, але у Мюнхені вирішили продовжити життя актуальної версії, що підтверджують шпигунські фото з випробувань.

За маскувальною плівкою приховані лише передня частина та корма автомобіля. Отже, оновлений BMW 3 Series, ймовірно, отримає видозмінені передній та задній бампери, а ось форма і малюнок головної оптики, а також задніх ліхтарів залишилися старими.

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Судячи зі світлин, седан матиме решітку радіатора у формі фірмових «ніздрів» зі сріблястою окантовкою та горизонтальними хромованими штрихами. Подібне оформлення зараз є у варіанта M Sport, призначеного для китайського ринку.

В інтер’єрі BMW 3 Series очікуються мінімальні зміни: на передній панелі побачимо старе вигнуте табло, яке поєднує в собі як віртуальну панель приладів (діагональ – 12,3 дюйма), так і дисплей інформаційно-розважальної системи iDrive останньої версії 8.5. Очікується також, що салон отримає нові матеріали оздоблення.

У версії для Європи моторна лінійка, скоріше за все, залишиться незмінною. Нагадаємо, актуальні седан та універсал оснащуються бензиновими 2,0-літровими двигунами, що видають 156, 184 та 245 к.с., а також 3,0-літровим мотором потужністю 374 к.с. Ще в гамі є дизелі об’ємом 2,0 літра (150 та 190 к.с.), а також 3,0 літра (286 та 340 к.с.). Двигуни працюють у тандемі з електричною надбудовою у складі м’якогібридної установки; привід – задній або повний.

Прем’єра оновленої «трійки» може відбутися протягом найближчих місяців, а виробництво стартує вже в липні поточного року.