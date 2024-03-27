Компания BMW выпускает модель 3 Series седьмого поколения с 2018 года и должна была бы уже готовить новую генерацию, но в Мюнхене решили продлить жизнь актуальной версии, что подтверждают шпионские фото с испытаний.

За маскировочной пленкой скрыты лишь передняя часть и корма автомобиля. Итак, обновленный BMW 3 Series, вероятно, получит видоизмененные передний и задний бамперы, а вот форма и рисунок головной оптики, а также задних фонарей остались старыми.

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Судя по фотографиям, седан будет иметь решетку радиатора в форме фирменных "ноздрей" с серебристой окантовкой и горизонтальными хромированными штрихами. Подобное оформление сейчас есть у варианта M Sport, предназначенного для китайского рынка.

В интерьере BMW 3 Series ожидаются минимальные изменения: на передней панели увидим старое изогнутое табло, которое сочетает в себе как виртуальную панель приборов (диагональ – 12,3 дюйма), так и дисплей информационно-развлекательной системы iDrive последней версии 8.5. Ожидается также, что салон получит новые материалы отделки.

В версии для Европы моторная линейка, скорей всего, останется неизменной. Напомним, актуальные седан и универсал оснащаются бензиновыми 2,0-литровыми двигателями, выдающими 156, 184 и 245 л.с., а также 3,0-литровым мотором мощностью 374 л.с. Еще в гамме есть дизели объемом 2,0 литра (150 и 190 л.с.), а также 3,0 литра (286 и 340 л.с.). Двигатели работают в тандеме с электрической надстройкой в составе мягкогибридной установки; привод – задний или полный.

Премьера обновленной "тройки" может состояться в течение ближайших месяцев, а производство стартует уже в июле текущего года.