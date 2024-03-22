Кай Лангер, глава BMW i Design, объясняет, как 3-я серия E30 поколения повлияла на концепцию полностью электрического спортивного седана BMW.

BMW только что представила концепт-кар Vision Neue Klasse X, полностью электрический "спортивный автомобиль", который воплощает электрический кроссовер iX3, который должен дебютировать в следующем году. Во время дебюта Vision Neue Klasse X BMW также продемонстрировал оригинальный Vision Neue Klasse - четырехдверный электрический спортивный седан 2023 года.

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Vision Neue Klasse имеет низкую посадку и спортивный стиль с классическими пропорциями седана. Кай Лангер, глава дизайна полностью электрического i-подразделения BMW, объяснил, что это не случайность.

Лангер когда-то владел BMW 3-й серии поколения E30, машиной, которую он описал как "действительно уничтоженную". Поэтому когда он поручил своей команде начать работу над дизайном Vision Neue Klasse, он хотел вызвать то же спортивное ощущение своего легендарного E30.

Он сделал это тонко: линия пояса концепт-кара Vision Neue Klasse находится точно на той же высоте, что и подоконник на E30, втором поколении 3-й серии, изготовленной с 1982 по 1994 год, - сказал мне Лангер на пресс-конференции BMW в Португалии. "Я сказал, что бы мы ни делали с автомобилем, линия ремня должна быть такой же, как на E30".

Это, по словам Лангера, придает Vision Neue Klasse ощущение наследия, не прибегая к явному ретро-стилю. "Большая оранжерея, почти не затемненные стекла, это придает машине столько легкости, сколько мы можем", - сказал он.

E30 является легендарным среди автолюбителей как автомобиль, который предлагает комфорт, практичность и производительность в одном пакете. Это поколение, которое выпустило первый M3, но даже не-M E30 известны своей чистотой, коммуникабельностью и удовольствием от управления. Подобно BMW 2002 1960-х годов, E30 помог укрепить имидж BMW как производителя блестящих спортивных седанов - то, что компания хочет возродить, когда переходит от двигателей внутреннего сгорания к полностью электрическим транспортным средствам.

Итак, Vision Neue Klasse, которая возрождает название "новый класс", которое BMW в последний раз использовала в 1960-х годах, и одновременно отдает дань уважения E30. "E30 - очень динамичный автомобиль, но не агрессивный, - сказал Лангер. "Мир тяжелый. Будьте динамичными, будьте спортивными, чем угодно, но не будьте агрессивными. Это то, во что мы действительно верим".