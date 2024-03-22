Кай Лангер, голова BMW i Design, пояснює, як 3-я серія E30 покоління вплинула на концепцію повністю електричного спортивного седана BMW.

BMW щойно представила концепт-кар Vision Neue Klasse X, повністю електричний «спортивний автомобіль», який втілює електричний кросовер iX3, що має дебютувати наступного року. Під час дебюту Vision Neue Klasse X BMW також продемонстрував оригінальний Vision Neue Klasse — чотиридверний електричний спортивний седан 2023 року.

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Vision Neue Klasse має низьку посадку та спортивний стиль із класичними пропорціями седана. Кай Лангер, голова дизайну повністю електричного i-підрозділу BMW, пояснив, що це не випадковість.

Лангер колись володів BMW 3-ї серії покоління E30, машиною, яку він описав як «справді знищену». Тож коли він доручив своїй команді розпочати роботу над дизайном Vision Neue Klasse, він хотів викликати те саме спортивне відчуття свого легендарного E30.

Він зробив це тонко: лінія пояса концепт-кара Vision Neue Klasse знаходиться точно на тій самій висоті, що й підвіконня на E30, другому поколінні 3-ї серії, виготовленої з 1982 по 1994 рік, - сказав мені Лангер на прес-конференції BMW у Португалії. «Я сказав, що б ми не робили з автомобілем, лінія ременя повинна бути такою ж, як на E30».

Це, за словами Лангера, надає Vision Neue Klasse відчуття спадщини, не вдаючись до явного ретро-стилю. «Більша оранжерея, майже не затемнене скло, це додає машині стільки легкості, скільки ми можемо», — сказав він.

E30 є легендарним серед автолюбителів як автомобіль, який пропонує комфорт, практичність і продуктивність в одному пакеті. Це покоління, яке випустило перший M3, але навіть не-M E30 відомі своєю чистотою, комунікабельністю та задоволенням від керування. Подібно до BMW 2002 1960-х років, E30 допоміг зміцнити імідж BMW як виробника блискучих спортивних седанів — те, що компанія хоче відродити, коли переходить від двигунів внутрішнього згоряння до повністю електричних транспортних засобів.

Отже, Vision Neue Klasse, яка відроджує назву «новий клас», яку BMW востаннє використовувала в 1960-х роках, і водночас віддає данину поваги E30. «E30 — дуже динамічний автомобіль, але не агресивний, — сказав Лангер. «Світ важкий. Будьте динамічними, будьте спортивними, чим завгодно, але не будьте агресивними. Це те, у що ми дійсно віримо».