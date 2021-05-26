Вживані BMW випуску початку двотисячних років мають погану славу. Що говорять спеціалісти щодо серії Е60?

Блогери каналу SRT взяли на тест BMW 535d в кузові E61. На перший погляд, це нудний дизельний сімейний універсал, однак це оманливе враження. Цей БМВ 535d може подарувати яскраві емоції, однак за них потрібно платити.

Кажуть, що серія BMW Е60 дарувала радість власнику перші роки експлуатації. Потім починались проблеми, через які ці авто отримали погану славу. Наприклад, у бензинових моторів ресурс не перевищує 250 тисяч км, дизельні виїжджають до 400 тисяч км. Втім, якщо ви обираєте вживаний BMW, не варто брати машину з двигуном N52 – у нього багато проблем. На додаток, авто з пробігом понад 250 тисяч км краще не брати.

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Серед проблем цього БМВ – коробка передач, електроніка та салон. А от підвіска непогана – вона добре тримається на наших дорогах. Хоча часто буває, що лопають "стакани" на великих ямах.

А от ремонтувати BMW – недешеве задоволення. Наприклад, передній гальмівний диск обійдеться більше ніж у 5000 грн. Передні важелі – понад 3000 грн…