Подержанные BMW выпуска начала двухтысячных годов имеют дурную славу. Что говорят специалисты по серии Е60?

Блогеры канала SRT взяли на тест BMW 535d в кузове E61. На первый взгляд, это скучный дизельный семейный универсал, однако это обманчивое впечатление. Этот БМВ 535d может подарить яркие эмоции, однако за них нужно платить.

Говорят, что серия BMW Е60 дарила радость владельцу первые годы эксплуатации. Затем начинались проблемы, из-за которых эти автомобили получили дурную славу. Например, у бензиновых моторов ресурс не превышает 250 тысяч км, дизельные катают до 400 тысяч км. Впрочем, если вы выбираете подержанный BMW, не стоит брать машину с двигателем N52 – у него много проблем. В дополнение, автомобиль с пробегом более 250 тысяч км лучше не брать.

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Среди проблем этого БМВ – коробка передач, электроника и салон. А вот подвеска неплохая – она ​​хорошо держится на наших дорогах. Хотя часто бывает, что лопаются "стаканы" на больших ямах.

А вот ремонтировать BMW – недешевое удовольствие. Например, передний тормозной диск обойдется более чем в 5тысяч грн. Передние рычаги – свыше 3 тысяч грн ...