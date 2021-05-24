BMW рассекретила серийный электрический седан i4 в марте нынешнего года, а теперь в интернет просочился первый снимок мощной версии i4 M50, премьера которой состоится 1 июня.

Как сообщает издание BMW Blog, в интернете впервые появилось изображение “заряженного” седана BMW i4 M50 – правда, после этого снимок довольно быстро был удален.

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На фотографии был изображен электромобиль матового синего цвета с фирменным логотипом подразделения М на одной из “ноздрей” и некоторыми типовыми элементами экстерьера из ассортимента M Sport – в том числе более агрессивный передний бампер с большими воздухозаборниками и широкими боковыми юбками черного цвета. Также i4 M50 получил новые колесные диски черного цвета. По слухам, мощная версия электроседана будет оснащена полным приводом, адаптивными амортизаторами и более мощными тормозами.

Инсайдеры утверждают, что мощность силовой установки высокопроизводительной модификации i4 М50 составит более 500 лошадиных сил, а разгон с места до 100 километров в час займет примерно четыре секунды. Аккумуляторная батарея обеспечит електроседану запас хода около 590 километров на одной зарядке по циклу WLTP. Максимальная скорость, как и у кроссовера iX, будет ограничена 200 километрами в час. Презентация BMW i4 M50 должна состояться 1 июня нынешнего года, а вместе с ней дебютируют еще две новые версии электрической “четверки”: заднеприводные i4 eDrive35 и i4 eDrive40.