BMW розсекретила серійний електричний седан i4 в березні нинішнього року, а тепер в інтернет просочився перший знімок потужної версії i4 M50, прем'єра якої відбудеться 1 червня.

Як повідомляє видання BMW Blog, в інтернеті вперше з'явилося зображення “зарядженого” седана BMW i4 M50 - правда, після цього знімок досить швидко був видалений.

Читайте також: В Україні з'явиться офіційний електричний кросовер BMW iX

На фотографії був зображений електромобіль матового синього кольору з фірмовим логотипом підрозділу М на одній з “ніздрів” і деякими типовими елементами екстер'єру з асортименту M Sport - в тому числі більш агресивний передній бампер з великими повітрозабірниками і широкими бічними спідницями чорного кольору. Також i4 M50 отримав нові колісні диски чорного кольору. З чуток, потужна версія електроседана буде оснащена повним приводом, адаптивними амортизаторами і більш потужними гальмами.

Інсайдери стверджують, що потужність силової установки високопродуктивної модифікації i4 М50 складе понад 500 кінських сил, а розгін з місця до 100 кілометрів на годину займе приблизно чотири секунди. Акумуляторна батарея забезпечить електроседану запас ходу близько 590 кілометрів на одній зарядці по циклу WLTP. Максимальна швидкість, як і у кросовера iX, буде обмежена 200 кілометрами на годину. Презентація BMW i4 M50 має відбутися 1 червня нинішнього року, а разом з нею дебютують ще дві нових версії електричної “четвірки”: задньопривідні i4 eDrive35 і i4 eDrive40.