Недарма цей байк представили на конкурсі елегантності на Вілла д'Есте – мотоцикл неймовірно гармонічно поєднав у собі два класи: спорт та турінг.

Концепт BMW 9cento (“нове сенто”) демонструє бачення німецького бренду мотоцикла майбутнього. Нажаль, жодних деталей про двигун мотоцикла не було оприлюднено.

9cento поєднанує у собі атрибути спортивного та туристичного байка. З обох боків сидіння кріпляться кофри, які “легким порухом руки” перетворюють спортбайк на турер.

Фото: Концепт BMW 9cento / BMW Motorrad

Дизайн мотоцикла має агресивний характер, стрімкі лінії спрямовані уперед до загостреного “дзьоба”. Спортивна версія має яскраве забарвлення у чорному, синьому та білому кольорах. Друга, призначена для Touring, має світло-сіре забарвлення.

На додачу до мотоцикла дизайнери Motorrad підготували два мотоциклічні жакети, кожен з яких відповідає одному з двох стилів байка.

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