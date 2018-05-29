Недарма цей байк представили на конкурсі елегантності на Вілла д'Есте – мотоцикл неймовірно гармонічно поєднав у собі два класи: спорт та турінг.
Концепт BMW 9cento (“нове сенто”) демонструє бачення німецького бренду мотоцикла майбутнього. Нажаль, жодних деталей про двигун мотоцикла не було оприлюднено.
9cento поєднанує у собі атрибути спортивного та туристичного байка. З обох боків сидіння кріпляться кофри, які “легким порухом руки” перетворюють спортбайк на турер.
Фото: Концепт BMW 9cento / BMW Motorrad
Дизайн мотоцикла має агресивний характер, стрімкі лінії спрямовані уперед до загостреного “дзьоба”. Спортивна версія має яскраве забарвлення у чорному, синьому та білому кольорах. Друга, призначена для Touring, має світло-сіре забарвлення.
На додачу до мотоцикла дизайнери Motorrad підготували два мотоциклічні жакети, кожен з яких відповідає одному з двох стилів байка.
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