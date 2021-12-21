Незвичайний екземпляр пропонують в одному з автосалонів Норвегії. Цей BMW 3-Series Compact сімейства E36 має потужний двигун V12.

Про це повідомляється на сайті норвезької компанії FINN, яка займається продажем автомобілів. Як випливає з оголошення, колишній власник приблизно 16 років тому задумав встановити під капот свого мініатюрного BMW 3 Series Compact найбільший двигун BMW, який він міг знайти.

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В результаті на зміну 4-циліндровому двигуну прийшов 5,6-літровий атмосферний V12, запозичений у 850CSi. Двигун працює в парі з механічною коробкою передач, а всі його 400 "конячок" відправляються до задніх коліс.

Крім нового мотора, автомобіль отримав модернізовану підвіску, сидіння, датчики та панель приладів від BMW M3 (Е36). Доповнюють вигляд легкосплавні колісні диски від тюнінгового ательє Hartge. На одометрі автомобіля – 104 тисяч км. Машина в хорошому стані та пропонується за скромною ціною 299 000 крон ($33 тисячі).