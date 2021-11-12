Якщо ви шанувальник "чесних залізних" автомобілів 1980-х і 1990-х років, тоді цей Alpina B10 Bi Turbo, який зараз продається, точно буде для вас цікавим.

Автомобіль їздив у Японії та Канаді, перш ніж його придбав продавець зі США у травні 2020 року за 73 000 доларів. Зараз він знаходиться у Феніксі, штат Арізона, і продається разом із сервісними записами, чистим звітом Carfax. Зараз ціна такого седану може сягнути 100 тисяч доларів.

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Зовнішній вигляд автомобіля прикрашає чорний відтінок, який отримав назву Diamantschwarz Metallic. Він також має задній фартух Zender, бічні спідниці AC Schnitzer, обробку Shadowline, передній спойлер Alpina і сріблясті 17-дюймові колеса Alpina, з шинами Continental ExtremeContact 235/45 спереду і 255/40 ззаду.

У салоні є сидіння з електрорегулюванням, дерев’яна обробка, обшивка потолка з алькантари, стереосистема Blaupunkt, регульований контролер прискорення та двозонний автоматичний клімат-контроль.

B10 BiTurbo побудований на 3,4-літровому рядному шестициліндровому двигуні (М30) з парою турбокомпресорів Garrett T25, поршнями Mahle, а також тюнінгованою головкою циліндрів і розподільним валом. Він забезпечує потужність 355 к.с. і 472 Нм крутного моменту. У парі з двигуном працює є п’ятиступінчаста механічна коробка передач, що приводить в рух задні колеса.

В історії обслуговування зазначається, що у вересні 2021 року в автомобілі було замінена олива та охолоджуюча рідина, а також замінено термостат, реле тиску оливи та датчик температури.