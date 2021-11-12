Если вы поклонник "честных железных" автомобилей 1980-х и 1990-х годов, тогда этот Alpina B10 Bi Turbo, который сейчас продается, точно будет вам интересен.

Автомобиль ездил в Японии и Канаде, прежде чем его приобрел продавец из США в мае 2020 года за 73 тысячи долларов. Сейчас он находится в Фениксе, Аризона, и продается вместе с сервисными записями, чистым отчетом Carfax. Сейчас цена такого седана может составить 100 тысяч долларов.

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Внешний вид автомобиля украшает черный оттенок, получивший название Diamantschwarz Metallic. Он также имеет задний фартук Zender, боковые юбки AC Schnitzer, отделку Shadowline, передний спойлер Alpina и серебристые 17-дюймовые колеса Alpina, с шинами Continental ExtremeContact 235/45 спереди и 255/40 сзади.

В салоне есть сиденья с электрорегулировкой, деревянная отделка, обшивка потолка из алькантары, стереосистема Blaupunkt, регулируемый контроллер ускорения и двухзонный автоматический климат-контроль.

B10 BiTurbo построен на 3,4-литровом рядном шестицилиндровом двигателе (М30) с парой турбокомпрессоров Garrett T25, поршнями Mahle, а также тюнингованной головкой цилиндров и распределительным валом. Он обеспечивает мощность 355 л. и 472 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает пятиступенчатая механическая коробка передач, приводящая в движение задние колеса.

В истории обслуживания отмечается, что в сентябре 2021 года в автомобиле были заменены масло и охлаждающая жидкость, а также заменены термостат, реле давления масла и датчик температуры.