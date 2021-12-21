Необычный экземпляр предлагают в одном из автосалонов Норвегии. Этот BMW 3-Series Compact семейства E36 имеет мощный двигатель V12.

Об этом сообщается на сайте норвежской компании FINN, которая занимается продажей автомобилей. Как следует из объявления, бывший владелец примерно 16 лет назад задумал установить под капот своего миниатюрного BMW 3 Series Compact самый большой двигатель BMW, который он мог найти.

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В результате на смену 4-цилиндровому двигателю пришел 5,6-литровый атмосферный V12, взятый у 850CSi. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач, а все его 400 “лошадок” отправляются к задним колесам.

Кроме нового двигателя, автомобиль получил модернизированную подвеску, сиденья, датчики и приборную панель от BMW M3 (Е36). Дополняют вид легкосплавные колесные диски от тюнингового ателье Hartge. На одометре автомобиля – 104 тысячи км. Машина в хорошем состоянии предлагается по скромной цене 299 000 крон ($33 тысячи).