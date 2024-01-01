BMW E39 в універсалі перетворили на лімузин

Це не фотошоп — перед вами справжній BMW 550i Touring (E39) з подовженою колісною базою на цілих 1350 мм у центральній частині. Як пише topgir.com.ua.

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До нього додали ще одну пару дверей і третій ряд сидінь, перетворивши стриманий німецький універсал на щось… дуже сміливе.

Чи це виглядає ефектно? Безперечно. Чи це має сенс? Суперечливо. Але факт залишається фактом: такого лімузина на базі “п’ятірки” E39 ще ніхто не робив. Це більше схоже на артоб’єкт, ніж на звичайний тюнінг — щось на межі між шаленим експериментом і божевільною мрією фаната BMW.