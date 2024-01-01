BMW готує низку покращень для свого модельного ряду

За словами німецького автовиробника, з липня BMW i4 eDrive35, а також BMW i4 eDrive40 будуть оснащені карбід-кремнієвими напівпровідниковими компонентами в силовій електроніці, що зменшуватимуть споживання на 4,5%. Це дозволить збільшити запас ходу електромобілів на 22 кілометри.

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Крім того, лінійка i4 поповниться новою топовою моделлю M60 xDrive. Вона має на 57 к.с. вищу потужність порівняно з попередником, тоді як загальна потужність становить 601 кінських сил. Седан може подолати до 433 км й розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди.

Також слід очікувати появу цифрового ключа для розблокування та блокування авто у більшості моделей бренду. Першим цю функцію отримав оновлений iX, а влітку її можна буде знайти в наступних авто: BMW 1 Series, BMW 2 Series Gran Coupé, BMW 2 Series Active Tourer, BMW X1, BMW X2, BMW 5 Series Sedan, BMW 5 Series Touring, BMW M5, BMW M5 Touring, BMW 7 Series, BMW X3, BMW X5, BMW X5 M, BMW X6, BMW X6 M, BMW X7 та BMW XM.

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Така необхідна річ, як комплект для ремонту шин, тепер буде стандартною опцією для BMW 1 Series, BMW 2 Series Gran Coupé, BMW 2 Series Coupé, BMW 3 Series Sedan, BMW 3 Series Touring, BMW 4 Series Coupé та BMW 4 Series Convertible.

Німецький автовиробник запропонує додаткову гарантію на високовольтні батареї електромобілів, яка діятиме до восьми років, або пробігу в 160 000 кілометрів. Якщо ємність високовольтного акумулятора падає нижче 70 відсотків протягом гарантійного періоду, BMW відновить цю втрату ємності без додаткових витрат для клієнта.

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Наостанок, влітку 2025 року з'являться нові варіанти кузова та інтер'єру для BMW 2 Series Active Tourer, BMW X1 та BMW X2. Нові кольори лакофарбового покриття включають Fire Red metallic та Night Dusk Blue для BMW 2 Series Active Tourer, а також Dune Grey metallic для BMW X2. Усі три кольори також доступні для BMW X1, разом із BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic.