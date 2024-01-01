В Україні з'явився оновлений BMW iX: як він змінився

В новому інноваційному просторі AWT Studio, що в столичному UNIT.City, представлено оновлений кросовер BMW iX. У порівнянні з дорестайлінговою версію він суттєво змінився як зовні, так і в комплектації.

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Найголовніша деталь, яка відрізняє оновлений електричний кросовер BMW iX від дорестайлінгового (2020-2025) – решітка радіатора. Знамениті баварські “ніздрі” тепер підсвічуються та мають дрібніші соти, а блакитних акцентів на зміненому бампері більше немає.

Змінились навіть назви комплектацій – якщо раніше базова називалась xDrive40, а вища xDrive50, то тепер їх замінили xDrive45 та xDrive60 відповідно. Спортпакет також доступний вже з базового рівня.

Серед обладнання, як відтепер наявне вже у початковій комплектації – комфортний доступ, світлова доріжка, адаптивні LED-фари, підігрів сидінь, аудіосистема Harman Kardon, e-SIM для віддаленого керування, бездротова зарядка смартфону, сітка багажного відділення та асистент водія плюс (при паркуванні).

Головна відмінність iX 2025 – підсвічування контуру решітки радіатора BMW (дві вертикальні дзеркальні літери «C»). Підсвітка активна, коли автомобіль стоїть (готовий до руху) або рухається. Щоправда, це опція для BMW iX xDrive45 та xDrive60, але база для флагмана BMW iX M70 xDrive.

Суттєві зміни стались і в електричному обладнані. Базова версія xDrive45 отримала батарею на 94,8 кВт*год (була 71). Потужність зросла до 408 к.с. замість 326, а розгін до сотні зменшився з 6,1 до 5,1 секунди. Пробіг на одній зарядці по WLTP сягає 600 км (був 425), а можливість швидкого заряджання виросла до 175 кВт (була 150).

Наступна версія xDrive60 має 544 сили, розганяється до сотні за 4,6 секунди, а максимальний пробіг на 109-кіловатній батареї обіцяють до 700 км. Флагман М70 xDrive отримав 659 сил, аналогічну батарею, але менший пробіг на одному заряді – до 600 км. Натомість розгін до сотні – всього 3,8 секунди.

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Нова операційна система дисплея дозволяє програвати стрімінгові відео та грати в ігри. Також доступний цифровий ключ, який дає змогу користуватись машиною друзям чи членам сім’ї, надавати доступ віддалено.

Ціни на оновлений BMW iX стартують від 3 393 550 грн або 73 300 євро.