Нові BMW та Mini представили в інноваційному просторі AWT Studio

З понеділка 19 травня 2025 року в комплексі UNIT.City почне роботу інноваційний простір AWT Studio. Це новий для України та Європи формат – місце зустрічі прихильників та фанатів брендів BMW та MINI.

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За словами генерального директора AWT Баварія Еріка Бергмана, “це не шоу-рум, а інноваційний простір, який дозволяє глибше зануритись в наші бренди”.

AWT Studio розташований в одному з найбільш сучасних столичних офісно-житлових комплексів UNIT.City. Інноваційний простір складається з затишної тераси та салону, в якому виділені зони брендів BMW, BMW Motorrad та MINI.

В кожній студії розташований головний експонат, місця для відпочинку, кав’ярня, бутіки аксесуарів. Тут можна відпочити, дізнатись про історію та сучасні здобутки брендів, ознайомитись з новинками, попрацювати, зустрітись з друзями чи прихильниками. Це місце також стане центром різноманітних активностей та івентів, переглядів фільмів, змагань, презентацій тощо.

На відкритті AWT Studio відбулась презентація трьох новинок – оновленого електрокросовера BMW iX, нового MINI John Cooper Works (F66) та спортбайка BMW M1000 RR.