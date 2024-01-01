Новые BMW и Mini представили в инновационном пространстве AWT Studio

С понедельника 19 мая 2025 года в комплексе UNIT.City начнет работу инновационное пространство AWT Studio. Это новый для Украины и Европы формат – место встречи поклонников и фанатов брендов BMW и MINI.

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По словам генерального директора AWT Бавария Эрика Бергмана, “это не шоу-рум, а инновационное пространство, которое позволяет глубже погрузиться в наши бренды”.

AWT Studio расположен в одном из самых современных столичных офисно-жилых комплексов UNIT.City. Инновационное пространство состоит из уютной террасы и салона, в котором выделены зоны брендов BMW, BMW Motorrad и MINI.

В каждой студии расположен главный экспонат, места для отдыха, кофейня, бутики аксессуаров. Здесь можно отдохнуть, узнать об истории и современных достижениях брендов, ознакомиться с новинками, поработать или же встретиться с друзьями или поклонниками. Это место также станет центром различных активностей и ивентов, просмотров фильмов, соревнований, презентаций и тому подобное.

На открытии AWT Studio состоялась презентация трех новинок – обновленного электрокроссовера BMW iX, нового MINI John Cooper Works (F66) и спортбайка BMW M1000 RR.