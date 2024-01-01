Найменший MINI JCW готовий дивувати українців

16 квітня 2025 року у новому AWT Studio UNIT.City відбулась презентація нового покоління (F66) тридверного MINI John Cooper Works.

Перший MINI JCW представлений в унікальній конфігурації та з повним пакетом технологій і асистентів.

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MINI JCW — це найбільш заряджені версії автомобілів британського бренду. Абсолютно новий MINI John Cooper Works (F66) — найчистіший вираз філософії “Go-Kart Feeling” у класичному тридверному кузові.

MINI JCW 2025 року відрізняється від стандартного Cooper восьмикутною решіткою з глянцевим чорним оздобленням, червоними повітрозабірниками з функцією охолодження гальм, функціональним дифузором та центральною вихлопною трубою. Яскраві особливості – висувні ручки, спортивні смуги, дах і дзеркала в кольорі Chili Red.

В салоні – перший у світі повністю круглий OLED-дисплей (9,4 дюйма) з операційною системою 9 покоління. Спортивні сидіння JCW мають виражену бокову підтримку. Панель керування MINI Toggle Bar: перемикачі передач, старт/стоп, режими, паркування — все в одному стилі.

MINI JCW (F66) оснащений бензиновим двигуном об’ємом 2.0 літри з двома турбінами, що видає потужність у 231 к.с., 380 Нм. Коробка передач: 7-ступенева автоматична з подвійним зчепленням (Steptronic DCT), передній привід. Цей силовий агрегат розганяє невеличке авто з 0–100 км/год за 6,1 секунди та до максималки 250 км/год. Серед унікальних технологій – адаптивна підвіска, що регулює жорсткість в режимі Go-Kart.

Новий MINI JCW оснащений асистентом водія, що утримує в смузі, контролює сліпі зони. Системи безпеки попереджають при виїзді з авто та перетині трафіку, уникнення зіткнень / попередження про виїзд зі смуги. Система MINI Connected забезпечує віддалене керування авто через смартфон, а навігація має функцію доповненої реальності.

Базова ціна MINI JCW (F66) в Україні — від 39 974 євро. Автомобіль, представлений у шоурумі AWT Studio UNIT.City, коштує 49 249 євро.