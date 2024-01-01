Власники Mini Cooper C тепер можуть грати в UNO на дисплеї мультимедіа

Автомобіль доступний у 4 варіантах оздоблення: Essential, Classic, Favoured і JCW з 4 варіантами контрастного даху. В салоні головною окрасою є круглий OLED-дисплей, інформаційно-розважальна система MINI Operating System 9 якого тепер дозволяє грати в мобільну версію гри UNO.

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Загалом до гри можуть доєднатися до 4 пасажирів. Звісно, з міркувань безпеки, аби отримати дозвіл до гри, водій має поставити автомобіль на стоянку. Інші системи активної безпеки включають адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі руху та екстренного гальмування тощо.

Окрім цього, мультимедійна система підтримує голосове керування асистентом та навігацію з 3D-візуалізацією та розширеного інформування про стан дорожнього руху, вільні місця для паркування, включно з опцією цифрової оплати та багато іншого.

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Mini каже, що 1,5-літровий силовий агрегат забезпечує розгін до першої сотні всього за 7,7 секунди, тоді як витрата пального у змішаному циклі становить 6,2 літра на 100 км шляху.