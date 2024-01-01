Що відомо про новий BMW X5

Відомо, що тестовий прототип майбутньої новинки наразі активно проходить тестування в Німеччині та Іспанії й що кросовер отримав кодову назву G65. Дизайнери Carscoops створили цифрову візуалізацію гіпотетичного дизайну новинки.

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Одразу помітно, що вони черпали натхнення з концепту BMW Vision Neue Klasse X. Кросовер має стрімкий, фактурний силует з агресивними лініями кузова. Подвійна решітка радіатора оточена подовженими фарами та горизонтальними ДХВ, тоді як капот із центральною виїмкою надає моделі цілеспрямованої позиції.

Бічні крила суттєво нагадують новий X3 й містять зарядний порт для гібридних і електричних варіантів. Водночас дверні ручки дещо нагадують Ford Mustang Mach-E. Ззаду автомобіль має більш монолітний і прямокутний вигляд, значно відрізняючись від своїх попередників.

Салон подібний до останньої 5-серії, з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і 14,9-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи, що працює під керуванням останнього інтерфейсу BMW iDrive 8.5, яка підтримує повний перелік усіх сучасних опцій активної безпеки.

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Кросовер використовуватиме архітектуру CLAR, тому пропонуватиме гібридні, плагін-гібридні та, можливо, повністю електричні варіанти, причому останній візьме назву iX5. Подробиці все ще тримаються в таємниці, але якщо він буде йти за прикладом останньої 5-ї серії, варто очікуватти ряд чотирициліндрових і рядних шестициліндрових двигунів з турбонаддувом.