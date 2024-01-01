Арнольд Шварценеггер перекрив газ, яким опалювався завод BMW

У символічному акті Мілан Неделькович, член правління з виробництва BMW AG, і Арнольд Шварценеггер увімкнули нове джерело живлення. Зміна джерела енергії знаменує ще один крок у зусиллях BMW Group зменшити свій вуглецевий слід.

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Завод BMW Group у Штайрі споживає близько 250 гігават годин енергії на рік – цього достатньо для забезпечення електроенергією близько 59 000 будинків. Протягом останніх кількох років споживання енергії неухильно падало: «З 2006 року нам вдалося майже вдвічі скоротити кількість енергії, яку ми споживаємо», — пояснив директор заводу Клаус фон Мольтке.

Перехід був би неможливим без сильного партнера в регіоні: зараз завод BMW Group Steyr отримує тепло від електростанції Fernwärme Steyr, що працює на біомасі, що знаходиться трохи менше ніж за кілометр. Щоб забезпечити необхідну теплоенергію заводу Steyr, на місці споруджується додаткова теплова установка з котлом на біомасі потужністю 10 мегават. Тож завод Steyr отримуватиме тепло з відновлюваних ресурсів: деревної тріски з навколишніх лісів.

Клаус фон Мольтке резюмував ситуацію, сказавши: «Переходячи на 100-відсоткове тепло від регенеративної біомаси, ми сьогодні робимо важливий крок. Зараз наша електростанція отримує як електроенергію, так і тепло для регулярних операцій із відновлюваних джерел».

Символічне перемикання енергії відбулося на сцені, на яку дивилися більше тисячі співробітників. У своїй програмній промові Арнольд Шварценеггер закликав усіх присутніх діяти проти зміни клімату. Після цього він перекрив газопостачання заводу. Мілан Неделькович, член правління з питань виробництва BMW AG, символічно ввімкнув остаточне розширення системи централізованого теплопостачання.

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Потім Арнольд Шварценеггер приєднався до Клауса фон Мольтке та Мілана Недєльковича для екскурсії навчальним і освітнім центром, складанням двигунів і нещодавно відкритою виробничою лінією електродвигунів BMW Group Plant Steyr, поспілкувавшись зі співробітниками.