Великі "ніздрі" BMW залишаться в минулому: їх дизайнер перейшов в іншу компанію

Дизайнерський підрозділ BMW розділять надвоє. Найбільші та найдорожчі BMW (у тому числі Alpina) куруватиме Максиміліан Міссоні, який перейшов до німецького концерну з компанії Polestar. Дизайн BMW M та компактних моделей довірили Оліверу Хеймлеру, який останні сім років був шеф-дизайнером MINI. Колишній керівник дизайн-центру Rolls-Royce Андрес Вармінг, своєю чергою, очолить напрямок передового дизайну BMW, тобто відповідатиме за концепт-кари.

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Миттєвої зміни курсу після перестановок чекати не варто, адже не всі проекти Домагоя Дукеча отримали серійне втілення. Однак у наступних поколіннях баварські флагмани стануть менш епатажними, адже Максиміліан Міссоні відомий своїм консервативним підходом. Його роботи в Polestar та Volvo не можна назвати революційними, але дизайн екстер’єру не викликає суперечок, а боси BMW втомилися від дискусій з приводу зовнішності.

На чолі Rolls-Royce у Домагоя Дукеча може бути менше можливостей проявити себе: життєві цикли британських машин дуже довгі, зміни у зовнішності не вітаються, а покупці насторожено ставляться до інновацій. Найближчим проектом хорватського стиліста може бути Phantom дев’ятого покоління, але його дебют навряд чи відбудеться раніше 2030 року.