Дизайнер который расширял "ноздри" BMW перейдет в Rolls-Royce

Дизайнерское подразделение BMW разделят надвое. Самые большие и дорогие BMW (в том числе Alpina) будет курировать Максимилиан Миссони, который перешел в немецкий концерн из компании Polestar. Дизайн BMW M и компактных моделей доверили Оливеру Хеймлеру, который последние семь лет был шеф-дизайнером MINI. Бывший руководитель дизайн-центра Rolls-Royce Андрес Варминг, в свою очередь, возглавит направление передового дизайна BMW, то есть будет отвечать за концепт-кары.

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Мгновенной смены курса после перестановок ждать не стоит, ведь не все проекты Домагоя Дукеча получили серийное воплощение. Однако в следующих поколениях баварские флагманы станут менее эпатажными, ведь Максимилиан Миссони известен своим консервативным подходом. Его работы в Polestar и Volvo нельзя назвать революционными, но дизайн экстерьера не вызывает споров, а боссы BMW устали от дискуссий по поводу внешности.

Во главе Rolls-Royce у Домагоя Дукеча может быть меньше возможностей проявить себя: жизненные циклы британских машин очень длинные, изменения во внешности не приветствуются, а покупатели настороженно относятся к инновациям. Ближайшим проектом хорватского стилиста может быть Phantom девятого поколения, но его дебют вряд ли состоится раньше 2030 года.