Арнольд Шварценеггер перекрыл газ, которым отапливался завод BMW

В символическом акте Милан Неделькович, член правления по производству BMW AG, и Арнольд Шварценеггер включили новый источник питания. Смена источника энергии знаменует еще один шаг в усилиях BMW Group уменьшить свой углеродный след.

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Завод BMW Group в Штайре потребляет около 250 гигаватт часов энергии в год – этого достаточно для обеспечения электроэнергией около 59 000 домов. В течение последних нескольких лет потребление энергии неуклонно падало: "С 2006 года нам удалось почти вдвое сократить количество энергии, которую мы потребляем", - пояснил директор завода Клаус фон Мольтке.

Переход был бы невозможен без сильного партнера в регионе: сейчас завод BMW Group Steyr получает тепло от электростанции Fernwärme Steyr, работающей на биомассе, находящейся чуть менее чем в километре. Чтобы обеспечить необходимую теплоэнергию завода Steyr, на месте сооружается дополнительная тепловая установка с котлом на биомассе мощностью 10 мегаватт. Поэтому завод Steyr будет получать тепло из возобновляемых ресурсов: древесной щепы из окружающих лесов.

Клаус фон Мольтке резюмировал ситуацию, сказав: "Переходя на 100-процентное тепло от регенеративной биомассы, мы сегодня делаем важный шаг. Сейчас наша электростанция получает как электроэнергию, так и тепло для регулярных операций из возобновляемых источников".

Символическое переключение энергии произошло на сцене, на которую смотрели более тысячи сотрудников. В своей программной речи Арнольд Шварценеггер призвал всех присутствующих действовать против изменения климата. После этого он перекрыл газоснабжение завода. Милан Неделькович, член правления по вопросам производства BMW AG, символически включил окончательное расширение системы централизованного теплоснабжения.

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Затем Арнольд Шварценеггер присоединился к Клаусу фон Мольтке и Милану Недельковичу для экскурсии по учебному и образовательному центру, сборки двигателей и недавно открытой производственной линии электродвигателей BMW Group Plant Steyr, пообщавшись с сотрудниками.