Что известно о новом BMW X5

Известно, что тестовый прототип будущей новинки сейчас активно проходит тестирование в Германии и Испании и что кроссовер получил кодовое название G65. Дизайнеры Carscoops создали цифровую визуализацию гипотетического дизайна новинки.

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Сразу заметно, что они черпали вдохновение из концепта BMW Vision Neue Klasse X. Кроссовер имеет стремительный, фактурный силуэт с агрессивными линиями кузова. Двойная решетка радиатора окружена удлиненными фарами и горизонтальными ДХО, тогда как капот с центральной выемкой придает модели целеустремленную позицию.

Боковые крылья существенно напоминают новый X3 и содержат зарядный порт для гибридных и электрических вариантов. В то же время дверные ручки несколько напоминают Ford Mustang Mach-E. Сзади автомобиль имеет более монолитный и прямоугольный вид, значительно отличаясь от своих предшественников.

Салон подобен последней 5-серии, с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и 14,9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, работающей под управлением последнего интерфейса BMW iDrive 8.5, которая поддерживает полный перечень всех современных опций активной безопасности.

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Кроссовер будет использовать архитектуру CLAR, поэтому будет предлагать гибридные, плагин-гибридные и, возможно, полностью электрические варианты, причем последний возьмет название iX5. Подробности все еще держатся в тайне, но если он будет следовать примеру последней 5-й серии, стоит ожидать ряд четырехцилиндровых и рядных шестицилиндровых двигателей с турбонаддувом.