Владельцы Mini Cooper C теперь могут играть в UNO на дисплее мультимедиа

Автомобиль доступен в 4 вариантах отделки: Essential, Classic, Favoured и JCW с 4 вариантами контрастной крыши. В салоне главным украшением является круглый OLED-дисплей, информационно-развлекательная система MINI Operating System 9 которого теперь позволяет играть в мобильную версию игры UNO.

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Всего к игре могут присоединиться до 4 пассажиров. Конечно, из соображений безопасности, чтобы получить разрешение к игре, водитель должен поставить автомобиль на стоянку. Другие системы активной безопасности включают адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения и экстренного торможения и тому подобное.

Кроме этого, мультимедийная система поддерживает голосовое управление ассистентом и навигацию с 3D-визуализацией и расширенного информирования о состоянии дорожного движения, свободные места для парковки, включая опцию цифровой оплаты и многое другое.

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Mini говорит, что 1,5-литровый силовой агрегат обеспечивает разгон до первой сотни всего за 7,7 секунды, тогда как расход топлива в смешанном цикле составляет 6,2 литра на 100 км пути.