Самый маленький MINI JCW готов удивлять украинцев

16 апреля 2025 года в новом AWT Studio UNIT.City состоялась презентация нового поколения (F66) трехдверного MINI John Cooper Works.

Первый MINI JCW представлен в уникальной конфигурации и с полным пакетом технологий и ассистентов.

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MINI JCW - это самые заряженные версии автомобилей британского бренда. Абсолютно новый MINI John Cooper Works (F66) - чистейшее выражение философии “Go-Kart Feeling” в классическом трехдверном кузове.

MINI JCW 2025 года отличается от стандартного Cooper восьмиугольной решеткой с глянцевой черной отделкой, красными воздухозаборниками с функцией охлаждения тормозов, функциональным диффузором и центральной выхлопной трубой. Яркие особенности – выдвижные ручки, спортивные полосы, крыша и зеркала в цвете Chili Red.

В салоне – первый в мире полностью круглый OLED-дисплей (9,4 дюйма) с операционной системой 9 поколения. Спортивные сиденья JCW имеют выраженную боковую поддержку. Панель управления MINI Toggle Bar: переключатели передач, старт/стоп, режимы, парковки - все в одном стиле.

MINI JCW (F66) оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0 литра с двумя турбинами, выдающим мощность в 231 л.с., 380 Нм. Коробка передач: 7-ступенчатая автоматическая с двойным сцеплением (Steptronic DCT), передний привод. Этот силовой агрегат разгоняет небольшое авто с 0–100 км/ч за 6,1 секунды и до максималки 250 км/ч. Среди уникальных технологий – адаптивная подвеска, регулирующая жесткость в режиме Go-Kart.

Новый MINI JCW оснащен ассистентом водителя, что удерживает в полосе, контролирует слепые зоны. Системы безопасности предупреждают при выезде из авто и пересечении трафика, избежание столкновений / предупреждение о выезде из полосы. Система MINI Connected обеспечивает удаленное управление авто через смартфон, а навигация c функциtq дополненной реальности.

Базовая цена MINI JCW (F66) в Украине - от 39 974 евро. Автомобиль, представленный в шоуруме AWT Studio UNIT.City, стоит 49 249 евро.