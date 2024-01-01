Що відомо про BMW X7 другого покоління: подробиці

BMW X7 дебютував у 2018 році, тому його життєвий цикл добігає кінця. Схоже, баварський автовиробник незабаром розв'яже цю проблему, оскільки прототип моделі наступного покоління вже проходить дорожні випробування в Європі.

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Шпигунські знімки Carscoops свідчать, що новинка матиме еволюційний дизайн, який не матиме спільних деталей з моделями Neue Klasse. Це досить дивно, оскільки оновлений X5 вже був помічений з ретро-футуристичною зовнішністю.

Прототип має подібну до поточного X7 решітку радіатора з розділеними фарами. Попри це, передній бампер має виражений горизонтальний елемент та широкий повітрозабірник. Профіль моделі отримав більш вигнуті лінії кузова та приховані дверні ручки.

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Задня частина має суцільний камуфляж, але помітно що місце для номерного знака тепер розташоване на бампері. Технічні характеристики моделі, очевидно, поки що невідомі, однак, очікується, що вона буде побудована на новій платформі CLAR-WE й пропонуватиме широку лінійку бензинових та дизельних двигунів. Також слід очікувати появу повністю електричного iX7.