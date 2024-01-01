Что известно о BMW X7 второго поколения: подробности

BMW X7 дебютировал в 2018 году, поэтому его жизненный цикл подходит к концу. Похоже, баварский автопроизводитель вскоре решит эту проблему, поскольку прототип модели следующего поколения уже проходит дорожные испытания в Европе.

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Шпионские снимки Carscoops свидетельствуют, что новинка будет иметь эволюционный дизайн, который не будет иметь общих деталей с моделями Neue Klasse. Это довольно странно, поскольку обновленный X5 уже был замечен с ретро-футуристической внешностью.

Прототип имеет подобную текущему X7 решетку радиатора с разделенными фарами. Несмотря на это, передний бампер имеет выраженный горизонтальный элемент и широкий воздухозаборник. Профиль модели получил более изогнутые линии кузова и скрытые дверные ручки.

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Задняя часть имеет сплошной камуфляж, но заметно что место для номерного знака теперь расположено на бампере. Технические характеристики модели, очевидно, пока неизвестны, однако, ожидается, что она будет построена на новой платформе CLAR-WE и предлагать широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей. Также следует ожидать появление полностью электрического iX7.