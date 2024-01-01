Сумасшедший россиянин разбил ружьем раритетное BMW: видео

На видео россиянин ружьем повредил логотип, решетку радиатора, салон, разбил окна, сместил двери и капот. Автомобиль оказался достаточно прочным – сумасшедшему удалось побили только детали из стекла и пластика. Металлические детали, чтобы хоть немного погнуть, пришлось бить ружьем несколько раз.

В результате акта вандализма ружье не выдержало и разломилось, а вот автомобиль остался почти в первозданном виде. Каскадер использует его в других трюках, – надеемся, один из них станет последним для придурка.

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Автомобиль BMW 326 1938 года выпуска продавался в 2023 в Новосибирске за 1,45 миллиона рублей (по нынешнему курсу $10500). BMW 326 выпускали в 1936–1941 годах. С него немецкий автопроизводитель начал выпуск машин высшего среднего класса. Модель была доступна с кузовами 4-дверный седан, 2- и 4-дверный кабриолет.

Евгений Чеботарев – каскадер из Ростова, который делает много опасных трюков с автомобилями.

Данная винтовка Mauser 98k сделана в 1913 г. В общем винтовки Маузера образца 1898 года и их производные являются одними из лучших в своем классе и по сей день.