Божевільний росіянин розтрощив рушницею раритетне BMW: відео

На відео росіянин рушницею пошкодив логотип, решітку радіатора, салон, розбив вікна, змістив двері та капот. Автомобіль виявися досить міцним – божевільному вдалось побили лише деталі зі скла та пластику. Металеві деталі, щоб хоч трохи погнути, довелось бити рушницею кілька разів.

В результаті акту вандалізму рушниця не витримала та розламалась, а от авто залишилось майже у первозданному вигляді. Каскадер використовує його в інших трюках, – сподіваємось, один з них стане останнім для придурка.

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Автомобіль BMW 326 1938 року випуску продавався в 2023 в Новосибірську за 1,45 мільйона рублів (за нинішнім курсом $10500). BMW 326 випускали у 1936–1941 роках. З нього німецький автовиробник розпочав випуск машин вищого середнього класу. Модель була доступна з кузовами 4-дверний седан, 2- і 4-дверний кабріолет.

Євген Чеботарьов – каскадер з Ростова, який робить багато небезпечних трюків з автомобілями.

Дана гвинтівка Mauser 98k зроблена в 1913 р.. Загалом гвинтівки Маузера зразка 1898 року та їх похідні є одними з найкращих у своєму класі і до сьогодні.