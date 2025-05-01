Електричний BMW 2 Series буде доступний лише в кузові седан

Першими моделями на новій платформі Neue Klasse будуть кросовер iX3, що дебютує згодом цього літа, а також седан i3, який дебютує невдовзі після цього. Попри це, компанія BMW також готує електричний i2, котрий на відміну від поточної лінійки 2-ї серії, буде виключно чотиридверним седаном.

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Як повідомляє BMWBlog, новинка буде моделлю початкового рівня, основними відмінностями якої від хетчбека BMW i1, робота над яким також ведеться, будуть просторість та зручність в салоні. Наразі лінійка BMW 2 Series складається з версій купе/кабріолет, Active Tourer та Gran Coupe.

BMW M2

Раніше у звіті від вересня 2022 року йшлося, що початок виробництва нового BMW i2 запланований на липень 2028 року, але BMWBlog пише, що i2 надійде у продаж до 2030 року, оскільки терміни запуску постійно змінюються.

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Попри це, стверджується, що електричний i2 не замінить бензиновий купе 2-ї серії, але компанія також не планує випускати наступника моделі з двигуном внутрішнього згорання. Наостанок, новий BMW i2 використовуватиме технологію акумуляторів BMW шостого покоління та пропонуватиметься із заднім, або повним приводом.