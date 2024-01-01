Новий BMW R 1300 RS зробили для мандрівок та спортивних розваг

Динамічний дизайн вказує на спортивний стиль. Шанувальникам такого відпочинку й мандрівок виробник пропонує чотири варіанти моделі.

Розробники подбали про те, щоб візуальне та технічне сприйняття спортивного туристичного байка BMW R 1300 RS радувало з першого погляду. Поряд з набагато більш спортивним дизайном, привертають увагу особливості оснащення, як от варіант Performance, включаючи спортивну підвіску, коротку ручні важелі, фрезеровані та регульовані підніжки, DTC-Shift, два додаткові спортивні екрани, спортивне сидіння, спойлер двигуна та спортивні шини.

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При цьому BMW R 1300 RS залишається доброзичливим супутником для повсякденного використання та туризму, в т.ч. з такими опціями, як підігрів сидінь. Асистент їзди, вище лобове скло допоможуть адаптувати вибрану модель до індивідуальних потреб мотоцикліста.

Фото: BMW Motorrad

На додаток до базової версії в кольорі Racing Blue metallic, BMW R 1300 RS також доступний як варіант моделі Triple Black у Blackstorm metallic, спортивний варіант Performance у кольорі Lightwhite uni та преміальний варіант Option 719 Cuyamaca в кольорі Бруклін Сірий металік.

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Спортивна посадка, як і раніше, дозволяє спокійно подорожувати навіть з пасажиром. Для більш туристичної їзди також доступні опціональні керма Comfort. Поряд з розумною сумкою-цистерною, нова система багажу забезпечує комфортні враження під час тривалих турів та відпусток.

Фото: BMW Motorrad

Опозитний двигун в новому BMW R 1300 RS об’ємом рівно 1 300 куб.см. Він має потужність 107 кВт/145 к.с. і розвиває максимальний крутний момент 149 Нм при 6 500 об/хв. На сьогодні це найпотужніший серійний опозитний двигун BMW. Його максимальна частота обертання двигуна становить 9 000 об/хв.

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До послуг байкера три режими їзди, що дозволяє ідеально адаптуватися до будь-яких дорожніх умов.