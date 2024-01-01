Новий BMW R 1300 RS зробили для мандрівок та спортивних розваг

ФОТО: BMW Motorrad|
У Motorrad з BMW R 1300 RS вийшло стильно і практично
Динамічний дизайн вказує на спортивний стиль. Шанувальникам такого відпочинку й мандрівок виробник пропонує чотири варіанти моделі.
Розробники подбали про те, щоб візуальне та технічне сприйняття спортивного туристичного байка BMW R 1300 RS радувало з першого погляду. Поряд з набагато більш спортивним дизайном, привертають увагу особливості оснащення, як от варіант Performance, включаючи спортивну підвіску, коротку ручні важелі, фрезеровані та регульовані підніжки, DTC-Shift, два додаткові спортивні екрани, спортивне сидіння, спойлер двигуна та спортивні шини.
Читайте також Новий мотоцикл BMW R1300R став більш потужним за попередника
При цьому BMW R 1300 RS залишається доброзичливим супутником для повсякденного використання та туризму, в т.ч. з такими опціями, як підігрів сидінь. Асистент їзди, вище лобове скло допоможуть адаптувати вибрану модель до індивідуальних потреб мотоцикліста.
Фото: BMW Motorrad
На додаток до базової версії в кольорі Racing Blue metallic, BMW R 1300 RS також доступний як варіант моделі Triple Black у Blackstorm metallic, спортивний варіант Performance у кольорі Lightwhite uni та преміальний варіант Option 719 Cuyamaca в кольорі Бруклін Сірий металік.
Читайте також BMW Motorrad представив родстер та спортивний мотоцикли
Спортивна посадка, як і раніше, дозволяє спокійно подорожувати навіть з пасажиром. Для більш туристичної їзди також доступні опціональні керма Comfort. Поряд з розумною сумкою-цистерною, нова система багажу забезпечує комфортні враження під час тривалих турів та відпусток.
Фото: BMW Motorrad
Опозитний двигун в новому BMW R 1300 RS об’ємом рівно 1 300 куб.см. Він має потужність 107 кВт/145 к.с. і розвиває максимальний крутний момент 149 Нм при 6 500 об/хв. На сьогодні це найпотужніший серійний опозитний двигун BMW. Його максимальна частота обертання двигуна становить 9 000 об/хв.
Читайте також BMW Motorrad виводить на ринок три нові мотоцикли
До послуг байкера три режими їзди, що дозволяє ідеально адаптуватися до будь-яких дорожніх умов.