Новый BMW R 1300 RS сделали для путешествий и спортивных развлечений

Динамичный дизайн указывает на спортивный стиль. Поклонникам такого отдыха и путешествий производитель предлагает четыре варианта модели.

Разработчики позаботились о том, чтобы визуальное и техническое восприятие спортивного туристического байка BMW R 1300 RS радовало с первого взгляда. Наряду с гораздо более спортивным дизайном, привлекают внимание особенности оснащения, как вот вариант Performance, включая спортивную подвеску, короткую ручные рычаги, фрезерованные и регулируемые подножки, DTC-Shift, два дополнительных спортивных экрана, спортивное сиденье, спойлер двигателя и спортивные шины.

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При этом BMW R 1300 RS остается дружелюбным спутником для повседневного использования и туризма, в т.ч. с такими опциями, как подогрев сидений. Ассистент езды, выше лобовое стекло помогут адаптировать выбранную модель к индивидуальным потребностям мотоциклиста.

Фото: BMW Motorrad

В дополнение к базовой версии в цвете Racing Blue metallic, BMW R 1300 RS также доступен как вариант модели Triple Black в Blackstorm metallic, спортивный вариант Performance в цвете Lightwhite uni и премиальный вариант Option 719 Cuyamaca в цвете Бруклин Серый металлик.

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Спортивная посадка, по-прежнему, позволяет спокойно путешествовать даже с пассажиром. Для более туристической езды также доступны опциональные рули Comfort. Наряду с умной сумкой-цистерной, новая система багажа обеспечивает комфортные впечатления во время длительных туров и отпусков.

Фото: BMW Motorrad

Оппозитный двигатель в новом BMW R 1300 RS объемом ровно 1 300 куб.см. Он имеет мощность 107 кВт/145 л.с. и развивает максимальный крутящий момент 149 Нм при 6 500 об/мин. На сегодняшний день это самый мощный серийный оппозитный двигатель BMW. Его максимальная частота вращения двигателя составляет 9 000 об/мин.

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К услугам байкера три режима езды, что позволяет идеально адаптироваться к любым дорожным условиям.