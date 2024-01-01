Новый мотоцикл BMW R1300R стал мощнее предшественника

Разработчики BMW Motorrad стремились сделать новый BMW R 1300 R значительно динамичнее и спортивнее, чем его предшественник. Большое значение было также уделено эргономике, с акцентом на создание более спортивной и активной позиции во время езды.

Фото: BMW Motorrad

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Его новый условный эргономичный треугольник, образованный рулем, подножками и сиденьем на новом BMW R 1300 R, был разработан для того, чтобы расположить водителя заметно дальше вперед над передним колесом благодаря сдвинутым назад подножкам и более плоскому рулю. Это способствует лучшей управляемости.

Фото: BMW Motorrad

Спортивное положение сиденья позволяет путешествовать даже с пассажиром. Разнообразие вариантов обеспечивает оптимальную высоту сиденья, а новая система багажа с электрифицированными кейсами и продуманной сумкой-баком повышает комфорт в туристических поездках и путешествиях.

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В новом BMW R 1300 R оппозитный двигатель имеет рабочий объем ровно 1300 "кубиков". Рост мощности произошел благодаря увеличенному диаметру цилиндра и новому коленчатому валу с уменьшенным ходом. Он имеет мощность 107 кВт/145 л.с. (предшественник – 100 кВт (136 л.с.).

Фото: BMW Motorrad

При 7750 об/мин развивает максимальный крутящий момент 149 Нм при 6500 об/мин (предшественник - 143 Нм при 6250 об/мин). Это делает его самым мощным серийным оппозитным двигателем мотоциклов BMW на сегодня.

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Три режима езды включены в стандартную комплектацию. Riding Modes Pro с дополнительными режимами "Dynamic" и "Dynamic Pro" вместе с предварительным выбором режима езды в качестве дополнительного оборудования на заводе. Контроль крутящего момента сопротивления двигателя (MSR) в стандартной комплектации.

Фото: BMW Motorrad

Ассистент вождения с активным круиз-контролем (ACC) и предупреждением о переднем столкновении (FCW) устанавливается для безопасной и комфортной езды на мотоцикле в качестве дополнительного оборудования.

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Базовая версия BMW R 1300 R предлагается в цвете Snapper Rocks metallic с дополнительными вариантами, включая вариант Exclusive в Racing blue metallic, спортивный вариант Performance в Lightwhite uni и премиум Option 719 Kilauea в Blackstorm metallic.

О ценнике пока не сообщается.